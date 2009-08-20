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Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Амкар-Пермь
Фулхэм - Амкар-Пермь: обзор матча 20 августа 2009
Фулхэм
20.08.2009, четверг, 23:00
Лига Европы
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
4'
Э. Джонсон
52'
К. Демпси
75'
Б. Замора
77'
В. Гришин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Амкар-Пермь
Замена
Э. Юнузович
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
К. Демпси
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Этуху
ГОЛ! 3:1!
В. Гришин
Пас отдал
Д. Телкийски
ГОЛ! 3:0!
Б. Замора
Пас отдал
Э. Невланд
Замена
Д. Дафф
️️️️
З. Гера
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
Д. Телкийски
️️️️
М. Новакович
Замена
Э. Невланд
️️️️
Э. Джонсон
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
В. Гришин
️️️️
Н. Жиляев
ГОЛ! 2:0!
К. Демпси
ГОЛ! 1:0!
Э. Джонсон
Пас отдал
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
44
Джон Пэйнтсил
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ПЗ
20
Золтан Гера
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Диксон Этуху
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
32
Димитар Телкийски
ЦП
6
Вильям
АП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
15
Кончески
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
20
Гера
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
25
Замора
17
Джонсон
4-1-3-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
13
Гаал
18
Дринчич
7
Пеев
13
Новакович
9
Жиляев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
20
Этуху
22
Бэйрд
22
Бэйрд
20
Этуху
20
Гера
16
Дафф
16
Дафф
20
Гера
17
Джонсон
15
Невланд
15
Невланд
17
Джонсон
9
Жиляев
28
Гришин
28
Гришин
9
Жиляев
13
Новакович
32
Телкийски
32
Телкийски
13
Новакович
20
Жеан Карлос
86
Юнузович
86
Юнузович
20
Жеан Карлос
Остались в запасе
Фулхэм
Амкар-Пермь
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Фулхэм - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Рамалью
Жозе Тригу (оба - Португалия)
Делегат:
Роберт Стеркс (Бельгия)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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