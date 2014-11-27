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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Эвертон
Вольфсбург - Эвертон: обзор матча 27 ноября 2014
Вольфсбург
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
43'
Р. Лукаку
75'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Эвертон
83'
Замена
К. Атсу
️️️️
К. Миральяс
Замена
И. Олич
️️️️
Н. Бендтнер
77'
Замена
М. Арнольд
️️️️
А. Хант
75'
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Лукаку
73'
Желтая карточка
М. Бешич
73'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Это'О
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ж. Маланда
63'
Желтая карточка
И. Перишич
58'
Желтая карточка
Л. Густаво
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
31'
Замена
Л. Осман
️️️️
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
14
Луис Густаво
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
4
Шефер
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
19
Маланда
14
Густаво
14
Хант
14
Перишич
7
Де Брюйне
32
Бендтнер
4-1-1-1-3
1
Ховард
2
Хибберт
29
Гарбатт
19
Ягиелка
25
Дистен
17
Бешич
16
МакКарти
46
МакГиди
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Это'О
19
Маланда
20
Калиджиури
20
Калиджиури
19
Маланда
14
Хант
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Хант
32
Бендтнер
40
Олич
40
Олич
32
Бендтнер
9
Это'О
6
Баркли
6
Баркли
9
Это'О
16
МакКарти
21
Осман
21
Осман
16
МакКарти
87
Миральяс
30
Атсу
30
Атсу
87
Миральяс
Остались в запасе
Вольфсбург
Эвертон
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вольфсбург - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Фольксваген
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