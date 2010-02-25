Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Эвертон
Спортинг - Эвертон: обзор матча 25 февраля 2010
Спортинг
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Эвертон
64'
М. Велозу
76'
П. Мендеш
90+2'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эвертон
ГОЛ! 3:0!
М. Фернандес
+2
Замена
Полга
️️️️
Лиедсон
+1
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Измайлов
Желтая карточка
Абел
Желтая карточка
С. Пиенаар
ГОЛ! 2:0!
П. Мендеш
Пас отдал
М. Измайлов
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Донован
ГОЛ! 1:0!
М. Велозу
Замена
К. Салейру
️️️️
Тонел
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Ф. Сендерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Жоао Моутинью
(К)
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Педру Мендеш
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
16
Янник Джало
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ОП
21
Леон Осман
ПП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Спортинг
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
3-5-1-1
1
Патрисиу
5
Грими
4
Тонел
78
Абел
8
Моутинью
44
Велозу
23
Карришу
4
Мендеш
16
Джало
2
Измайлов
19
Лиедсон
4-1-4-1
1
Ховард
18
Невилл
14
Сендерос
2
Йобо
3
Бэйнс
8
Артета
10
Донован
21
Осман
20
Пиенаар
14
Билялетдинов
28
Саа
19
Лиедсон
4
Полга
4
Полга
19
Лиедсон
2
Измайлов
14
Фернандес
14
Фернандес
2
Измайлов
4
Тонел
29
Салейру
29
Салейру
4
Тонел
14
Сендерос
19
Ягиелка
19
Ягиелка
14
Сендерос
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
6
Родуэлл
14
Билялетдинов
10
Донован
24
Айегбени
24
Айегбени
10
Донован
Остались в запасе
Спортинг
Эвертон
16
Тьягу
ВР
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Спортинг - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Спортинг
Эвертон
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+