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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Спортинг
Эвертон - Спортинг: обзор матча 16 февраля 2010
Эвертон
16.02.2010, вторник, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Спортинг
34'
С. Пиенаар
49'
С. Дистен
87'
М. Велозу (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Спортинг
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Велозу
Красная карточка
С. Дистен
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
М. Артета
Желтая карточка
Д. Карришу
Замена
К. Салейру
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Я. Джало
️️️️
М. Фернандес
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 2:0!
С. Дистен
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
Пас отдал
Т. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Жоао Моутинью
(К)
ЛП
4
Педру Мендеш
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Матиас Фернандес
АП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
16
Янник Джало
ПП
29
Карлос Салейру
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
2
Йобо
18
Невилл
20
Пиенаар
21
Осман
8
Артета
10
Донован
17
Кэхилл
28
Саа
4-4-1-1
1
Патрисиу
78
Абел
23
Карришу
4
Тонел
5
Грими
2
Измайлов
4
Мендеш
44
Велозу
8
Моутинью
14
Фернандес
19
Лиедсон
28
Саа
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
28
Саа
8
Артета
6
Родуэлл
6
Родуэлл
8
Артета
17
Кэхилл
24
Айегбени
24
Айегбени
17
Кэхилл
14
Фернандес
16
Джало
16
Джало
14
Фернандес
8
Моутинью
29
Салейру
29
Салейру
8
Моутинью
Остались в запасе
Эвертон
Спортинг
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Эвертон - Спортинг
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
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Лига чемпионов, Общий этап
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- : -
25.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
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0 : 2
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1 : 2
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Дарко Чеферин
(Крань)
Помощники судьи:
Милан Когей
Андрей Коколь
Дополнительные помощники:
Матей Юг
Драгослав Перич
Резервный судья:
Борис Тошевски
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:35 (прямая)
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