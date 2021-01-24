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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Шеффилд Уэнсдэй
Эвертон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 24 января 2021
Эвертон
24.01.2021, воскресенье, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
29'
Д. Калверт-Льюин
59'
Ришарлисон
62'
Й. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Шеффилд Уэнсдэй
80'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
А. Рич
Замена
Д. Кенни
️️️️
Б. Годфри
76'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ришарлисон
76'
Желтая карточка
Б. Годфри
71'
68'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Бернард
️️️️
Д. Калверт-Льюин
67'
ГОЛ! 3:0!
Й. Мина
Пас отдал
Х. Родригес
62'
60'
Замена
I. Brown
️️️️
К. Патерсон
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Х. Родригес
59'
46'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
А. Грин
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
А. Гомеш
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Ryan Galvin
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
Шеффилд Уэнсдэй
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
4
Годфри
27
Холгейт
22
Мина
23
Коулмен
6
Дукуре
20
Гомеш
23
Родригес
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-4-3
33
Уайлдсмит
31
3
Урогиде
13
Патерсон
10
Беннэн
6
Пелюпесси
7
3
Рич
25
Грин
6
3
47
Ришарлисон
17
Гордон
17
Гордон
47
Ришарлисон
4
Годфри
3
Кенни
3
Кенни
4
Годфри
9
Калверт-Льюин
11
Бернард
11
Бернард
9
Калверт-Льюин
10
Беннэн
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Беннэн
13
Патерсон
24
24
13
Патерсон
25
Грин
10
Виндасс
10
Виндасс
25
Грин
3
Рич
7
Мэрриот
7
Мэрриот
3
Рич
Остались в запасе
Эвертон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
0
Luke Jackson
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Эвертон - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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