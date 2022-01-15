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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Эвертон
Норвич Сити - Эвертон: обзор матча 15 января 2022
Норвич Сити
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
16'
М. Кин (АГ)
18'
А. Айда
60'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Эвертон
Замена
Х. Цолис
️️️️
Д. Сарджент
87'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
М. Ааронс
80'
Замена
С. Бирам
️️️️
Б. Уильямс
77'
Желтая карточка
Т. Пукки
70'
Желтая карточка
М. Ааронс
66'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
54'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Саломон Рондон
54'
Замена
Й. Мина
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Д. Сарджент
50'
47'
Желтая карточка
М. Кин
ГОЛ! 2:0!
А. Айда
Пас отдал
Б. Уильямс
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
3-2-1-1-3
23
Крул
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
18
Серенсен
3
Ааронс
33
Лис-Мелу
7
Рашица
9
Сарджент
33
Айда
20
Пукки
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Годфри
16
Миколенко
6
Дукуре
20
Гомеш
10
Гордон
10
Грей
23
Рондон
9
Калверт-Льюин
3
Ааронс
13
Яннулис
13
Яннулис
3
Ааронс
33
Уильямс
3
Бирам
3
Бирам
33
Уильямс
9
Сарджент
17
Цолис
17
Цолис
9
Сарджент
23
Коулмен
22
Мина
22
Мина
23
Коулмен
23
Рондон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
23
Рондон
Остались в запасе
Норвич Сити
Эвертон
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Норвич Сити - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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