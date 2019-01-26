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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Эвертон
Миллуолл - Эвертон: обзор матча 26 января 2019
Миллуолл
26.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Эвертон
45+2'
Л. Грегори
75'
Д. Купер
90+4'
М. Уоллес
43'
Ришарлисон
72'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Эвертон
ГОЛ! 3:2!
М. Уоллес
Пас отдал
Ш. Хатчинсон
90'
+4
76'
Желтая карточка
И. Гуйе
76'
Желтая карточка
Д. Тосун
ГОЛ! 2:2!
Д. Купер
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Пас отдал
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
М. Уоллес
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Купер
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
4-1-3-2
31
Арчер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
2
Ромео
5
Купер
6
Уилльямс
3
Фергюсон
18
Леонард
8
Танниклифф
48
О'Брайен
9
Грегори
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
22
Мина
5
Кин
23
Коулмен
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
11
Лукман
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Миллуолл
Эвертон
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Миллуолл - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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