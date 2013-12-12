Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Эсбьерг
Зальцбург - Эсбьерг: обзор матча 12 декабря 2013
Зальцбург
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Эсбьерг
19'
С. Мане
58'
К. Кампль
63'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Эсбьерг
82'
Замена
М. Майгаард
️️️️
Я. Анкерсен
Замена
Й. Рейна
️️️️
С. Мане
77'
72'
Замена
Я. Андреасен
️️️️
К. Хансен
Замена
Х. Нильсен
️️️️
В. Бериша
71'
69'
Желтая карточка
Д. Дробо-Ампем
Замена
М. Майлингер
️️️️
К. Кампль
68'
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
Алан
63'
ГОЛ! 2:0!
К. Кампль
58'
55'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
46'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Д. Лусена
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
К. Кампль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
15
Франц Шимер
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
11
Алан
ЦФ
Эсбьерг
1
Фредерик Реннов
ВР
33
Йенс Бертель-Аску
ЦЗ
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
21
Джерри Лусена
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Марко Майлингер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
29
Йонас Хансен
ЦЗ
25
Йеппе Бринх
ЦЗ
26
Якоб Андреасен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Гулачи
17
Ульмер
5
Рамальо
17
Кляйн
13
Хинтереггер
15
Шимер
23
Бериша
44
Кампль
24
Ляйтгеб
10
Мане
11
Алан
3-3-3-1
1
Реннов
4
Дробо-Ампем
3
Кнудсен
4
Хансен
33
Бертель-Аску
8
Андерсен
15
Лаурсен
20
Андреасен
9
Анкерсен
21
Лусена
10
ван Бурен
10
Мане
10
Рейна
10
Рейна
10
Мане
44
Кампль
7
Майлингер
7
Майлингер
44
Кампль
23
Бериша
7
Нильсен
7
Нильсен
23
Бериша
4
Хансен
26
Андреасен
26
Андреасен
4
Хансен
21
Лусена
94
Нильсен
94
Нильсен
21
Лусена
9
Анкерсен
20
Майгаард
20
Майгаард
9
Анкерсен
Остались в запасе
Зальцбург
Эсбьерг
19
Валентино Лазаро
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
29
Йонас Хансен
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
25
Йеппе Бринх
ЦЗ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
29
Йонас Хансен
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
25
Йеппе Бринх
ЦЗ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Эсбьерг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Главный судья:
Бюлент Йылдырым
(Анкара)
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Эсбьерг
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+