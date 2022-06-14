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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Венгрия
Англия - Венгрия: обзор матча 14 июня 2022
Англия
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
0 : 4
Завершен
Венгрия
16'
Р. Салаи
70'
Р. Салаи
80'
Ж. Надь
89'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Венгрия
89'
ГОЛ! 0:4!
Д. Газдаг
Пас отдал
А. Надь
Желтая карточка
К. Уокер
86'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Б. Сака
85'
Вторая желтая
Д. Стоунз
82'
80'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Надь
Пас отдал
М. Адам
78'
Замена
Л. Него
️️️️
Р. Салаи
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салаи
Пас отдал
М. Адам
68'
Замена
М. Адам
️️️️
А. Салаи
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Беллингем
68'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Галлахер
56'
56'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Д. Собослаи
55'
Замена
А. Надь
️️️️
К. Стайлс
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Боуэн
46'
Желтая карточка
Д. Стоунз
37'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Мартин Адам
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Рэмсдейл
24
Джеймс
5
Стоунз
6
Гехи
2
Уокер
14
Филлипс
24
Галлахер
10
Беллингем
20
Боуэн
7
Сака
9
Кейн
3-2-2-2-1
1
Дибус
4
Салаи
5
Фиола
18
Надь
2
Ланг
6
Орбан
17
Стайлс
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
9
Салаи
10
Беллингем
7
Фоден
7
Фоден
10
Беллингем
7
Сака
6
Магуайр
6
Магуайр
7
Сака
24
Галлахер
19
Маунт
19
Маунт
24
Галлахер
20
Боуэн
10
Стерлинг
10
Стерлинг
20
Боуэн
20
Салаи
7
Него
7
Него
20
Салаи
17
Стайлс
8
Надь
8
Надь
17
Стайлс
10
Собослаи
16
Газдаг
16
Газдаг
10
Собослаи
9
Салаи
9
Адам
9
Адам
9
Салаи
Остались в запасе
Англия
Венгрия
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Петер Саппанош
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Англия - Венгрия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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