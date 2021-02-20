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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Зволле
Эммен - Зволле: обзор матча 20 февраля 2021
Эммен
20.02.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 2
Завершен
Зволле
36'
Л. Аджич
45+2'
M. De Leeuw
70'
Я. Влак
43'
B. Van Polen
88'
Ю. Накаяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Зволле
Замена
К. Вендорп
️️️️
C. Cavlan
90'
+4
88'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Накаяма
Желтая карточка
C. Cavlan
87'
Замена
H. B. Moussa
️️️️
Л. Бернаду
79'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Л. Аджич
73'
71'
Замена
J. Drost
️️️️
М. Саймак
ГОЛ! 3:1!
Я. Влак
70'
60'
Замена
И. Ферай
️️️️
Т. Бейтинк
60'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
E. Reijnders
46'
Замена
D. Huiberts
️️️️
Р. Штридер
ГОЛ! 2:1!
M. De Leeuw
Пас отдал
Я. Влак
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:1!
B. Van Polen
Пас отдал
М. Бенсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Аджич
36'
Желтая карточка
Г. Бейл
26'
23'
Желтая карточка
Т. Лам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
18
Didier La Torre
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
2-1-3-1-3
34
Веррипс
20
Араухо
23
Бейл
8
Бернаду
25
Влак
9
Аджич
11
Фрей
6
Пенья
19
22
4
3-2-1-5
3
Накаяма
3
Лам
3
Пал
6
Саймак
13
Штридер
14
Бенсон
1
29
Бейтинк
23
7
Мисиджан
2
22
13
Вендорп
13
Вендорп
22
9
Аджич
11
Лаурсен
11
Лаурсен
9
Аджич
8
Бернаду
0
0
8
Бернаду
6
Саймак
11
11
6
Саймак
13
Штридер
30
30
13
Штридер
23
8
8
23
29
Бейтинк
10
Ферай
10
Ферай
29
Бейтинк
Остались в запасе
Эммен
Зволле
18
Didier La Torre
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
18
Didier La Torre
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Эммен - Зволле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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