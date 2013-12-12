Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Эльфсборг
Стандард - Эльфсборг: обзор матча 12 декабря 2013
Стандард
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 3
Завершен
Эльфсборг
31'
Я. Мбомбо
41'
Л. Нильссон
46'
Л. Нильссон
52'
М. Бекманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Эльфсборг
90'
+1
Замена
Д. Мобак
️️️️
В. Классон
86'
Желтая карточка
В. Классон
78'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Л. Нильссон
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Ф. Бюло
76'
Замена
Д. Битон
️️️️
Ф. Марке
64'
62'
Замена
М. Бангура
️️️️
М. Бекманн
59'
Желтая карточка
М. Бекманн
Замена
️️️️
Л. Киман
54'
52'
ГОЛ! 1:3!
М. Бекманн
Пас отдал
Л. Нильссон
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нильссон
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нильссон
Пас отдал
В. Классон
ГОЛ! 1:0!
Я. Мбомбо
Пас отдал
Ф. Марке
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
45
Франсуа Марке
ЦП
3
Алессандро Яндоли
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
18
Яннис Мбомбо
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Эльфсборг
1
Кевин Эллегаард
ВР
22
Антон Ланс
ЦЗ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
19
Симон Хедлунд
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Лассе Нильссон
ЦФ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
Эльфсборг
30
Аббас Хассан
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Скули-Йон Фридгейрссон
ЦЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
27
Том Содерберг
ЦЗ
18
Мохамед Бангура
ЦФ
3-1-4-2
16
Тюрам-Ульен
26
Бен-Хаим
23
Киман
8
Стам
75
Сиссе
45
Марке
18
Бюло
71
Бюйенс
3
Яндоли
9
Де Камарго
18
Мбомбо
4-3-1-2
1
Эллегаард
15
Кларстрем
8
Хольмен
13
Ларссон
22
Ланс
19
Хедлунд
7
Роден
8
Свенссон
7
Классон
26
Бекманн
9
Нильссон
45
Марке
20
Битон
20
Битон
45
Марке
18
Бюло
27
Милошевич
27
Милошевич
18
Бюло
7
Классон
11
Мобак
11
Мобак
7
Классон
9
Нильссон
21
Лундквист
21
Лундквист
9
Нильссон
26
Бекманн
18
Бангура
18
Бангура
26
Бекманн
Остались в запасе
Стандард
Эльфсборг
66
Али Ясар
ЛЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
30
Аббас Хассан
ВР
2
Скули-Йон Фридгейрссон
ЦЗ
27
Том Содерберг
ЦЗ
Остались в запасе
66
Али Ясар
ЛЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
Остались в запасе
30
Аббас Хассан
ВР
2
Скули-Йон Фридгейрссон
ЦЗ
27
Том Содерберг
ЦЗ
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Стандард - Эльфсборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Эльфсборг
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+