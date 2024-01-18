Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау: обзор матча 18 января 2024
Экваториальная Гвинея
18.01.2024, четверг, 17:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
4 : 2
Завершен
Гвинея-Бисау
21'
Э. Нсуе
46'
Х. Миранда
51'
Э. Нсуе
61'
Э. Нсуе
37'
Э. Ороско (АГ)
90+3'
З. Турбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау
Желтая карточка
Я. Буйла
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
З. Турбо
Пас отдал
Далсью
86'
Замена
К. Манэ
️️️️
А. Семеду
Замена
Н. Эла
️️️️
Э. Нсуе
84'
Желтая карточка
Л. Асуэ
83'
Замена
М. Аньебо
️️️️
К. Акапо
80'
Замена
Л. Асуэ
️️️️
Х. Миранда
80'
Замена
Я. Буйла
️️️️
И. Сальвадор
80'
77'
Замена
З. Турбо
️️️️
Франкулину
77'
Замена
Далсью
️️️️
М. Родригеш
Замена
С. Энеме
️️️️
П. Ганет
73'
64'
Замена
К. Мендес
️️️️
М. Кассама
63'
Замена
М. Санка
️️️️
М. Бальде
ГОЛ! 4:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
Х. Мачин
61'
ГОЛ! 3:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
Б. Ндонг
51'
ГОЛ! 2:1!
Х. Миранда
Пас отдал
Х. Овоно
46'
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Ороско
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
П. Ганет
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
21
Эстебан Ороско
ЦЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
7
Хосе Мачин
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
4
Федерико Бикоро
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Гвинея-Бисау
12
Упарин Джоко
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
20
Сори Мане
(К)
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
19
Жаниу Бикел
ЦП
8
Алфа Семеду
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
3
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Экваториальная Гвинея
13
Айтор Эмбела
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
8
Янник Буйла
ЦП
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
18
Ноэ Эла
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
9
Саломон Обама
ЦФ
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
18
Ниту
ЦЗ
25
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
10
Далсью
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
10
Карлос Манэ
ПВ
13
Карлос Мендес
ПВ
9
Зинхо Гано
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
4-3-1-2
1
Овоно
11
Ндонг
21
Ороско
16
Коко
15
Акапо
7
Мачин
22
Ганет
4
Бикоро
17
Миранда
10
Нсуе
6
Сальвадор
3-1-3-2-1
12
Джоко
17
Энкада
4
Джалу
5
Канде
20
Мане
16
Кассама
19
Бикел
8
Семеду
17
Бальде
14
Родригеш
3
Франкулину
15
Акапо
3
Аньебо
3
Аньебо
15
Акапо
6
Сальвадор
8
Буйла
8
Буйла
6
Сальвадор
22
Ганет
20
Энеме
20
Энеме
22
Ганет
17
Миранда
19
Асуэ
19
Асуэ
17
Миранда
10
Нсуе
18
Эла
18
Эла
10
Нсуе
14
Родригеш
10
Далсью
10
Далсью
14
Родригеш
8
Семеду
10
Карлос Манэ
10
Карлос Манэ
8
Семеду
16
Кассама
13
Мендес
13
Мендес
16
Кассама
17
Бальде
11
Санка
11
Санка
17
Бальде
3
Франкулину
6
Зе Турбо
6
Зе Турбо
3
Франкулину
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Гвинея-Бисау
13
Айтор Эмбела
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
12
Чарльз Ондо
ЛВ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
9
Саломон Обама
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
1
Жонас Мендеш
ВР
18
Ниту
ЦЗ
25
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
18
Фамана Кизера
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
13
Айтор Эмбела
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
12
Чарльз Ондо
ЛВ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
9
Саломон Обама
ЦФ
Остались в запасе
1
Жонас Мендеш
ВР
18
Ниту
ЦЗ
25
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
18
Фамана Кизера
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
11
Офсайды
1
2
Количество передач
385
346
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Главный судья:
Абдель Азиз Бу
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
Новости команд
Все
Экваториальная Гвинея
Гвинея-Бисау
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Экваториальная Гвинея – Мадагаскар: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.35
30 марта
Киргизия – Экваториальная Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2026
25 марта
Экваториальная Гвинея – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025
2025.12.31 17:50
Экваториальная Гвинея – Алжир: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.73
2025.12.30 08:12
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Экваториальная Гвинея – Мадагаскар: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.35
30 марта
Киргизия – Экваториальная Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2026
25 марта
Экваториальная Гвинея – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025
2025.12.31 17:50
Экваториальная Гвинея – Алжир: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.73
2025.12.30 08:12
Полный список игроков РПЛ, вызванных на Кубок Африки
2024.01.03 15:51
2
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
Кубок Африки. Салах принес Египту победу над Гвинеей-Бисау
2022.01.15 23:57
Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью
2022.01.11 23:52
Отбор КАН-2021. Мане принес Сенегалу победу над Гвинеей-Бисау
2020.11.11 21:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+