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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Айнтрахт
Мидтьюлланд - Айнтрахт: обзор матча 28 ноября 2024
Мидтьюлланд
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
48'
Н. Коллинс (АГ)
7'
Х. Ларссон
57'
О. Мармуш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Айнтрахт
Замена
Я. Кухта
️️️️
Д. Андерссон
88'
85'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Н. Нкунку
82'
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
82'
Замена
Э. Скири
️️️️
М. Дауд
Замена
P. Bravo
️️️️
Э. Мартинес
80'
68'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Н. Коллинс
68'
Замена
Д. Узун
️️️️
О. Мармуш
Замена
Паулиньо
️️️️
В. Бак Йенсен
65'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Мармуш
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Коллинс
48'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
В. Андреасен
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ларссон
Пас отдал
О. Мармуш
Желтая карточка
В. Бак Йенсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
16
Адам Букса
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
2
Андерссон
55
Бак Йенсен
32
Мартинес
43
Мбабу
18
Серенсен
17
Андреасен
41
Гогорза
16
Букса
3-2-3-1-1
1
Трапп
4
Кох
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
27
Нкунку
81
Дауд
15
Ларссон
8
Шаиби
22
Экитике
22
Мармуш
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
32
Мартинес
19
19
32
Мартинес
17
Андреасен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
17
Андреасен
2
Андерссон
7
Кухта
7
Кухта
2
Андерссон
34
Коллинс
5
Кристенсен
5
Кристенсен
34
Коллинс
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
27
Нкунку
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Нкунку
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
22
Мармуш
42
Узун
42
Узун
22
Мармуш
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Айнтрахт
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Мидтьюлланд - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
387
520
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.82
2.5
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
МКХ Арена
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