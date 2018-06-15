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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Египет - Уругвай
Египет - Уругвай: обзор матча 15 июня 2018
Египет
15.06.2018, пятница, 15:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Уругвай
90'
Х. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - Уругвай
Желтая карточка
А. Хегази
90'
+6
Желтая карточка
Трезеге
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Пас отдал
К. Санчес
87'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Весино
Замена
Р. Собхи
️️️️
А. Варда
82'
Замена
Кахраба
️️️️
М. Мохсен
63'
59'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
58'
Замена
К. Санчес
️️️️
Н. Нандес
Замена
С. Морси
️️️️
Т. Хамед
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
7
Ахмед Фатхи
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
22
Амр Варда
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Марван Мохсен
ЦФ
Уругвай
8
Найтан Нандес
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
18
Шикабала
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
11
Кахраба
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Карлос Санчес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Эль-Шенави
13
Абдельшафи
2
Габр
6
Хегази
8
Хамед
22
Варда
17
Эль-Ненни
7
Трезеге
19
Саид
9
Мохсен
4-3-2
8
Нандес
13
Варела
3
Годин
2
Хименес
22
Касерес
5
Весино
6
Бентанкур
10
Де Арраскаэта
9
Суарес
21
Кавани
8
Хамед
5
Морси
5
Морси
8
Хамед
9
Мохсен
11
Кахраба
11
Кахраба
9
Мохсен
22
Варда
14
Собхи
14
Собхи
22
Варда
10
Де Арраскаэта
7
Родригес
7
Родригес
10
Де Арраскаэта
5
Весино
14
Торрейра
14
Торрейра
5
Весино
8
Нандес
5
Санчес
5
Санчес
8
Нандес
Остались в запасе
Египет
Уругвай
16
Шериф Экрами
ВР
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
18
Шикабала
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
16
Шериф Экрами
ВР
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
18
Шикабала
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Египет - Уругвай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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