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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Малави
Египет - Малави: обзор матча 08 июня 2015
Египет
08.06.2015, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Малави
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Египет - Малави
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
03.07.2026
Египет
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Египет
1 : 1
27.06.2026
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Новая Зеландия
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22.06.2026
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Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
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