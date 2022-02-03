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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Египет
Камерун - Египет: обзор матча 03 февраля 2022
Камерун
03.02.2022, четверг, 22:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Камерун - Египет
118'
Замена
Зизо
️️️️
М. Шериф
Замена
Ж. Онана
️️️️
М. Онгла
108'
106'
Замена
М. Шериф
️️️️
М. Мохамед
Замена
А. Мукуди
️️️️
Ж. Кастеллетто
99'
Замена
К. Бассогог
️️️️
К. Токо Экамби
98'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Нгамале
86'
86'
Замена
М. Лашин
️️️️
М. Эль-Ненни
85'
Замена
Э. Ашур
️️️️
О. Камаль
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
С. Гуэ
80'
63'
Замена
Р. Собхи
️️️️
О. Мармуш
Желтая карточка
С. Гуэ
61'
61'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
46'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Сулейя
37'
Желтая карточка
О. Камаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
8
Франк Ангисса
ЦП
14
Самуэль Гуэ
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Египет
1
Габаски
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
0
Амр Сулейя
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
8
Жан Онана
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Стефан Баокен
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Египет
24
Махмуд Гад
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Онана
21
Кастеллетто
5
Нгаду-Нгаджуй
18
Онгла
5
Толо
19
Фай
8
Ангисса
14
Гуэ
19
Нгамале
10
Абубакар
12
Экамби
4-1-2-1-2
1
Габаски
4
Камаль
15
Хамди
6
Абдельмонем
13
Фатух
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
0
Сулейя
10
Салах
11
Мохамед
22
Мармуш
19
Нгамале
7
Н'Жи
7
Н'Жи
19
Нгамале
21
Кастеллетто
2
Мукуди
2
Мукуди
21
Кастеллетто
18
Онгла
8
Онана
8
Онана
18
Онгла
14
Гуэ
27
Леа Силики
27
Леа Силики
14
Гуэ
12
Экамби
11
Бассогог
11
Бассогог
12
Экамби
4
Камаль
8
Ашур
8
Ашур
4
Камаль
17
Эль-Ненни
17
Лашин
17
Лашин
17
Эль-Ненни
22
Мармуш
14
Собхи
14
Собхи
22
Мармуш
0
Сулейя
7
Трезеге
7
Трезеге
0
Сулейя
Шериф
25
Зизо
25
Зизо
Шериф
11
Мохамед
9
Шериф
9
Шериф
11
Мохамед
Остались в запасе
Камерун
Египет
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
15
Пьер Кунде
ЦП
9
Стефан Баокен
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
24
Махмуд Гад
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
19
Абдаллах Саид
АП
19
Марван Хамди
ЦФ
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
15
Пьер Кунде
ЦП
9
Стефан Баокен
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
24
Махмуд Гад
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
19
Абдаллах Саид
АП
19
Марван Хамди
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Статистика матча Камерун - Египет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Олембе
Где смотреть матч:
Okko
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