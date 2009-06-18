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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Египет - Италия
Египет - Италия: обзор матча 18 июня 2009
Египет
18.06.2009, четверг, 22:30
Кубок Конфедераций, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - Италия
Желтая карточка
С. Моавад
+3
Желтая карточка
Э. Эль-Хадари
+2
Замена
А. Фараг
️️️️
С. Моавад
Замена
С. Пепе
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
А. Эйд
Замена
Л. Тони
️️️️
Д. Росси
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
А. Эйд
️️️️
М. Зидан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
8
Хосни Абд Рабоу
ЛП
20
Ваэль Гомаа
ОП
22
Мохаммед Абутрика
ПП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
22
Джузеппе Росси
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
0
Фабио Квальярелла
ПП
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
3
Ахмед Фараг
ЛЗ
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
17
Ахмед Хассан
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
14
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Симоне Пепе
ЛП
22
Андреа Доссена
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
0
Лука Тони
ЦФ
2-1-2-1
1
Эль-Хадари
14
Моавад
6
Саид
20
Гомаа
8
Абд Рабоу
22
Абутрика
9
Зидан
4-1-4-1
1
Буффон
19
Дзамбротта
3
Кьеллини
0
Каннаваро
3
Гроссо
16
Де Росси
0
Квальярелла
8
Гаттузо
21
Пирло
22
Росси
9
Яквинта
14
Моавад
3
Фараг
3
Фараг
14
Моавад
17
Хассан
17
Хассан
9
Зидан
11
Эйд
11
Эйд
9
Зидан
0
Квальярелла
7
Пепе
7
Пепе
0
Квальярелла
8
Гаттузо
18
Монтоливо
18
Монтоливо
8
Гаттузо
22
Росси
0
Тони
0
Тони
22
Росси
Остались в запасе
Египет
Италия
16
Мохаммед Собхи
ВР
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
14
Морган Де Санктис
ВР
14
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
22
Андреа Доссена
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
14
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
22
Андреа Доссена
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Статистика матча Египет - Италия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
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