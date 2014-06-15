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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швейцария - Эквадор
Швейцария - Эквадор: обзор матча 15 июня 2014
Швейцария
15.06.2014, воскресенье, 20:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Эквадор
48'
А. Мехмеди
90+3'
Х. Сеферович
22'
Э. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Эквадор
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Р. Родригес
90'
+3
Желтая карточка
Й. Джуру
84'
76'
Замена
Х. Рохас
️️️️
Д. Монтеро
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Дрмич
75'
70'
Замена
М. Арройо
️️️️
Ф. Кайседо
53'
Желтая карточка
Х. Карлос Паредес
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Р. Родригес
48'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
В. Штокер
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
В. Айови
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ОП
8
Гекхан Инлер
(К)
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Хорхе Гуагуа
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
7
Джефферсон Монтеро
ЛП
8
Карлос Груэсо
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
(К)
ПП
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Эквадор
12
Адриан Боне
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
19
Луис Саритама
ЦП
14
Освальдо Минда
ЦП
8
Эдисон Мендес
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
4-3-1-1-1
1
Бенальо
13
Родригес
5
фон Берген
20
Джуру
2
Лихтштайнер
10
Джака
11
Бехрами
8
Инлер
14
Штокер
23
Шакири
19
Дрмич
4-4-2
22
Домингес
4
Паредес
2
Гуагуа
3
Эрасо
10
Айови
0
Валенсия
8
Груэсо
6
Нобоа
7
Монтеро
13
Валенсия
11
Кайседо
14
Штокер
18
Мехмеди
18
Мехмеди
14
Штокер
19
Дрмич
9
Сеферович
9
Сеферович
19
Дрмич
7
Монтеро
9
Рохас
9
Рохас
7
Монтеро
11
Кайседо
11
Арройо
11
Арройо
11
Кайседо
Остались в запасе
Швейцария
Эквадор
6
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
17
Хайме Айови
ЦФ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
12
Адриан Боне
ВР
19
Луис Саритама
ЦП
18
Оскар Баги
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
14
Освальдо Минда
ЦП
8
Эдисон Мендес
ЦП
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
17
Хайме Айови
ЦФ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
12
Адриан Боне
ВР
19
Луис Саритама
ЦП
18
Оскар Баги
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
14
Освальдо Минда
ЦП
8
Эдисон Мендес
ЦП
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Швейцария - Эквадор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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