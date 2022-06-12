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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Кабо-Верде
Эквадор - Кабо-Верде: обзор матча 12 июня 2022
Эквадор
12.06.2022, воскресенье, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Эквадор - Кабо-Верде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
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