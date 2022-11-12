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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Ирак
Эквадор - Ирак: обзор матча 12 ноября 2022
Эквадор
12.11.2022, суббота, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ирак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Ирак
Желтая карточка
Д. Реаско
82'
Замена
S. González
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Г. Плата
️️️️
Р. Ибарра
46'
Замена
М. Ангуло
️️️️
С. Мендес
46'
Замена
Д. Чавес
️️️️
Ф. Торрес
46'
Замена
Р. Арболеда
️️️️
Б. Кастильо
36'
14'
Желтая карточка
A. Attwan
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эквадор - Ирак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
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Ирак
1 : 4
17.06.2026
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