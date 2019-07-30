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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Шкендия
Дюделанж - Шкендия: обзор матча 30 июля 2019
Дюделанж
30.07.2019, вторник, 18:55
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Шкендия
90+2'
Б. Ибраими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Шкендия
90'
+5
Красная карточка
Б. Ибраими
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Б. Ибраими
85'
Вторая желтая
В. Муслиу
80'
Желтая карточка
В. Муслиу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Дюделанж
5
Том Шнелл
ЦЗ
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Шкендия
1
Костадин Захов
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
70
Хуан Фелипе
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
2-2-1
5
Шнелл
15
Дельгадо
8
Покар
10
Синани
7
Штольц
1-1-2
1
Захов
26
Муслиу
70
Фелипе
14
Радески
7
Ибраими
Остались в запасе
Дюделанж
Шкендия
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Дюделанж - Шкендия
2
3
3
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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