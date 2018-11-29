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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Дюделанж
Милан - Дюделанж: обзор матча 29 ноября 2018
Милан
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 5 тур
5 : 2
Завершен
Дюделанж
21'
П. Кутроне
66'
Стелвио (АГ)
70'
Х. Чалханоглу
78'
Т. Шнелл (АГ)
81'
Ф. Борини
39'
Д. Штольц
49'
Д. Тюрпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дюделанж
Желтая карточка
Ш. Шимич
87'
87'
Желтая карточка
Б. Мелисс
ГОЛ! 5:2!
Ф. Борини
81'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Т. Шнелл
78'
72'
Желтая карточка
Д. Тюрпель
ГОЛ! 3:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Г. Игуаин
70'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Стелвио
66'
Желтая карточка
К. Сапата
59'
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тюрпель
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Штольц
Пас отдал
Т. Шнелл
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Г. Игуаин
21'
19'
Желтая карточка
Д. Штольц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Дюделанж
12
Ландри Боннефо
ВР
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
26
Джерри Премпе
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Клеман Кутюрье
ЦП
22
Стелвио
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
4
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Дюделанж
29
Кевин Мальже
ЦЗ
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
99
Леван Кения
ЦП
8
Марио Покар
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
93
Лаксальт
25
Сапата
56
Шимич
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
91
Бертолаччи
10
Халилович
10
Кутроне
9
Игуаин
4-4-1-1
12
Боннефо
26
Премпе
5
Шнелл
32
Йорданов
27
Мелисс
10
Синани
14
Кутюрье
22
Стелвио
6
Крушка
7
Штольц
4
Тюрпель
Остались в запасе
Милан
Дюделанж
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Кевин Мальже
ЦЗ
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
99
Леван Кения
ЦП
8
Марио Покар
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
29
Кевин Мальже
ЦЗ
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
99
Леван Кения
ЦП
8
Марио Покар
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Милан - Дюделанж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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