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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Донкастер Роверс
Саттон Юнайтед - Донкастер Роверс: обзор матча 03 февраля 2024
Саттон Юнайтед
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
73'
C. Eastmond
90+6'
Д. Айронсайд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Донкастер Роверс
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Айронсайд
Желтая карточка
H. Beautyman
90'
+5
82'
Замена
K. Hurst
️️️️
T. Rowe
75'
Замена
J. Taylor
️️️️
J. Sterry
74'
Замена
L. Molyneux
️️️️
B. Waters
ГОЛ! 1:0!
C. Eastmond
73'
65'
Желтая карточка
G. Broadbent
Замена
O. Patrick
️️️️
O. Sanderson
60'
Замена
Г. Смит
️️️️
L. Angol
60'
59'
Замена
G. Broadbent
️️️️
Х. Аделакун
46'
Замена
J. Maxwell
️️️️
J. McGrath
Желтая карточка
Д. Киззи
39'
36'
Желтая карточка
Р. Вуд
1'
Желтая карточка
B. Waters
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Донкастер Роверс
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
3-2-5
1
Бузанис
5
30
Киззи
3
42
15
9
23
8
10
18
3-2-1-1-3
22
Ло-Тутала
6
10
6
Вуд
2
5
30
47
Аделакун
4
23
9
Айронсайд
9
10
Смит
10
Смит
9
18
11
11
18
6
3
3
6
30
43
43
30
2
11
11
2
47
Аделакун
8
8
47
Аделакун
10
21
21
10
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Донкастер Роверс
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
37
Мэттью Крейг
ОП
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Остались в запасе
37
Мэттью Крейг
ОП
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Саттон Юнайтед - Донкастер Роверс
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
14
22
Офсайды
4
4
Количество передач
277
260
Сейвы
0
4
Точность передач %
63
55
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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