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Расписание матчей
Англия. Кубок
Донкастер Роверс - Рочдейл
Донкастер Роверс - Рочдейл: обзор матча 06 января 2018
Донкастер Роверс
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Рочдейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Донкастер Роверс - Рочдейл
72'
Желтая карточка
Д. Дэниелс
Начало матча
Статистика матча Донкастер Роверс - Рочдейл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
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Информация о матче
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