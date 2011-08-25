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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Фулхэм
Днепр - Фулхэм: обзор матча 25 августа 2011
Днепр
25.08.2011, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фулхэм
23'
Е. Шахов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Фулхэм
Замена
Д. Этуху
️️️️
К. Демпси
Замена
А. Антонов
️️️️
Жулиано
Замена
П. Касами
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
Р. Ротань
️️️️
Е. Чеберячко
Замена
И. Стринич
️️️️
В. Денисов
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Е. Шахов
Замена
М. Бриггс
️️️️
Й. Риисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Сергей Кравченко
(К)
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Евгений Шахов
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
17
Энди Джонсон
АП
2
Клинт Демпси
ПП
8
Мусса Дембеле
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
4-3-2-1
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
5
Мандзюк
22
Инкум
18
Боатенг
14
Кравченко
28
Шахов
22
Коноплянка
20
Жулиано
9
Калинич
4-4-1-1
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Риисе
2
Демпси
14
Сидуэлл
13
Мерфи
16
Дафф
17
Джонсон
8
Дембеле
29
Денисов
23
Стринич
23
Стринич
29
Денисов
14
Чеберячко
29
Ротань
29
Ротань
14
Чеберячко
20
Жулиано
69
Антонов
69
Антонов
20
Жулиано
6
Риисе
3
Бриггс
3
Бриггс
6
Риисе
2
Демпси
20
Этуху
20
Этуху
2
Демпси
8
Дембеле
23
Касами
23
Касами
8
Дембеле
Остались в запасе
Днепр
Фулхэм
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Где смотреть матч:
"1+1" 22:25 (прямая)
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