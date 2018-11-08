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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Спартак Тр
Динамо Загреб - Спартак Тр: обзор матча 08 ноября 2018
Динамо Загреб
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
3 : 1
Завершен
Спартак Тр
22'
А. Гояк
36'
А. Кадлец (АГ)
80'
М. Оршич
63'
В. Чантуришвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Спартак Тр
ГОЛ! 3:1!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
80'
66'
Желтая карточка
Д. Схиртладзе
63'
ГОЛ! 2:1!
В. Чантуришвили
54'
Желтая карточка
А. Горбани
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Кадлец
36'
22'
Желтая карточка
Я. Рада
ГОЛ! 1:0!
А. Гояк
Пас отдал
М. Гавранович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Спартак Тр
1
Мартин Чуды
ВР
2
Андрей Кадлец
ЦЗ
20
Матуш Чонка
ЦЗ
21
Борис Годал
ЦЗ
22
Мартин Тот
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
34
Лукас Грессак
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
10
Али Горбани
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
9
Марио Будимир
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Спартак Тр
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
4-2-3-1
1
Ливакович
28
Теофил-Катерин
55
Перич
13
Ррахмани
30
Стоянович
45
Адеми
14
Гояк
99
Оршич
20
Ольмо
20
Хайрович
19
Гавранович
4-1-2-2-1
1
Чуды
20
Чонка
21
Годал
22
Тот
2
Кадлец
23
Рада
34
Грессак
7
Схиртладзе
97
Йирка
7
Чантуришвили
10
Горбани
Остались в запасе
Динамо Загреб
Спартак Тр
9
Марио Будимир
ЦФ
26
Иван Суньич
ОП
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Остались в запасе
9
Марио Будимир
ЦФ
26
Иван Суньич
ОП
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Динамо Загреб - Спартак Тр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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