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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Севилья
Динамо Загреб - Севилья: обзор матча 24 февраля 2022
Динамо Загреб
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Севилья
65'
М. Оршич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Севилья
90'
+1
Вторая желтая
Т. Делэни
88'
Желтая карточка
Я. Буну
81'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
Замена
Л. Менало
️️️️
А. Гояк
74'
71'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Корона
71'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
66'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оршич
65'
63'
Желтая карточка
М. Акунья
Замена
М. Эмрели
️️️️
Б. Петкович
62'
Замена
П. Бочкай
️️️️
Д. Стефули
62'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
С. Ристовски
61'
Замена
М. Булат
️️️️
М. Толич
53'
46'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Карлос
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Марко Толич
АП
14
Амер Гояк
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Луисми Крус
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Ливакович
28
Теофил-Катерин
6
Шутало
23
Стефули
33
Ристовски
4
Франьич
27
Мишич
99
Оршич
14
Гояк
10
Толич
9
Петкович
4-1-1-2-2
37
Буну
29
Монтиэль
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
17
Корона
7
Окампос
17
Мир
10
Гомес
10
Толич
5
Булат
5
Булат
10
Толич
33
Ристовски
77
Шпикич
77
Шпикич
33
Ристовски
23
Стефули
12
Бочкай
12
Бочкай
23
Стефули
9
Петкович
11
Эмрели
11
Эмрели
9
Петкович
14
Гояк
17
Менало
17
Менало
14
Гояк
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
34
Карлос
27
Делэни
27
Делэни
34
Карлос
17
Корона
8
Торрес
8
Торрес
17
Корона
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
Остались в запасе
Динамо Загреб
Севилья
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Динамо Загреб - Севилья
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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