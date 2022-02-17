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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Динамо Загреб
Севилья - Динамо Загреб: обзор матча 17 февраля 2022
Севилья
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
13'
И. Ракитич (П)
44'
Л. Окампос
45+1'
А. Марсьяль
41'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - Динамо Загреб
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Окампос
84'
76'
Желтая карточка
С. Ристовски
76'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
76'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Б. Петкович
70'
Замена
Д. Стефули
️️️️
П. Бочкай
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
А. Марсьяль
61'
Замена
О. Торрес
️️️️
Фернандо
61'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Эль-Хаддади
61'
58'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Юрич
Желтая карточка
М. Акунья
53'
53'
Желтая карточка
Б. Петкович
Замена
Н. Гудель
️️️️
К. Рекик
50'
46'
Замена
Р. Лауритсен
️️️️
К. Теофил-Катерин
ГОЛ! 3:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Гомес
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Оршич
Пас отдал
С. Ристовски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
13'
12'
Желтая карточка
Д. Ливакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
АП
12
Петар Бочкай
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
4-1-1-1-3
37
Буну
21
Акунья
4
Рекик
23
Кунде
34
Карлос
5
Фернандо
11
Ракитич
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
9
Марсьяль
10
Гомес
3-1-1-2-3
25
Ливакович
33
Ристовски
6
Шутало
28
Теофил-Катерин
4
Франьич
45
Адеми
14
Гояк
99
Оршич
9
Петкович
9
Юрич
12
Бочкай
7
Окампос
16
Навас
16
Навас
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
27
Делэни
27
Делэни
16
Эль-Хаддади
4
Рекик
8
Гудель
8
Гудель
4
Рекик
5
Фернандо
8
Торрес
8
Торрес
5
Фернандо
9
Марсьяль
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Марсьяль
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
12
Бочкай
23
Стефули
23
Стефули
12
Бочкай
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
9
Петкович
77
Шпикич
77
Шпикич
9
Петкович
9
Юрич
11
Эмрели
11
Эмрели
9
Юрич
Остались в запасе
Севилья
Динамо Загреб
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
26
Никола Чавлина
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Севилья - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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