Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Динамо Загреб
ПСВ - Динамо Загреб: обзор матча 07 ноября 2013
ПСВ
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
29'
А. Махер
57'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Динамо Загреб
Замена
О. Хильемарк
️️️️
С. Схаарс
80'
77'
Замена
А. Халилович
️️️️
Саммир
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Нарсинг
76'
70'
Желтая карточка
Й. Пиварич
Замена
Занка
️️️️
Й. Хендрикс
69'
63'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Э. Судани
60'
Желтая карточка
Д. Антолич
ГОЛ! 2:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Л. Нарсинг
57'
46'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Р. Лима
ГОЛ! 1:0!
А. Махер
Пас отдал
Л. Нарсинг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
13
Ли Эдди
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Саммир
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
ПСВ
32
Найджел Бертрамс
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Динамо Загреб
33
Марко Микулич
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Йерко Леко
ЦП
90
Буба
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-1-3-3
22
Тытонь
15
Виллемс
25
Брума
4
Ариас
20
Хендрикс
6
Махер
6
Схаарс
11
Тойвонен
10
Депай
7
Нарсинг
9
Локадия
4-1-3-2
1
Зеленика
13
Эдди
4
Шимунич
12
Пинту
28
Лима
77
Брозович
19
Саммир
8
Антолич
19
Пиварич
10
Фернандес
2
Судани
20
Хендрикс
25
Занка
25
Занка
20
Хендрикс
6
Схаарс
7
Хильемарк
7
Хильемарк
6
Схаарс
7
Нарсинг
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Нарсинг
28
Лима
55
Рукавина
55
Рукавина
28
Лима
19
Саммир
10
Халилович
10
Халилович
19
Саммир
2
Судани
9
Чоп
9
Чоп
2
Судани
Остались в запасе
ПСВ
Динамо Загреб
32
Найджел Бертрамс
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
33
Марко Микулич
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
27
Йерко Леко
ЦП
90
Буба
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
33
Марко Микулич
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
27
Йерко Леко
ЦП
90
Буба
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча ПСВ - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Динамо Загреб
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+