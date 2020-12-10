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Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - ЦСКА
Динамо Загреб - ЦСКА: обзор матча 10 декабря 2020
Динамо Загреб
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 6 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
28'
Й. Гвардиол
41'
М. Оршич
75'
Л. Кастрати
76'
К. Бистрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - ЦСКА
84'
Желтая карточка
А. Гайч
Желтая карточка
Б. Франьич
80'
79'
Замена
В. Карпов
️️️️
И. Дивеев
Замена
М. Толич
️️️️
Л. Майер
78'
Замена
И. Атимвен
️️️️
М. Гавранович
78'
Замена
М. Чуже
️️️️
М. Оршич
78'
76'
ГОЛ! 3:1!
К. Бистрович
Пас отдал
К. Марадишвили
ГОЛ! 3:0!
Л. Кастрати
Пас отдал
Л. Майер
75'
71'
Замена
А. Гайч
️️️️
Г. Щенников
63'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
И. Шкурин
63'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
И. Ахметов
51'
Желтая карточка
В. Васин
ГОЛ! 2:0!
М. Оршич
Пас отдал
Л. Кастрати
41'
40'
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
Б. Франьич
️️️️
А. Адеми
35'
Травма
А. Адеми
33'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Л. Майер
28'
Замена
Д. Перич
️️️️
М. Леовац
21'
Травма
М. Леовац
20'
Желтая карточка
М. Гавранович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
ПП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Лука Иванушец
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
25
Марио Чуже
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Ливакович
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
24
Гвардиол
18
Мохаррами
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
10
Кастрати
19
Гавранович
3-4-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
78
Дивеев
42
Щенников
10
Сигурдссон
8
Бистрович
97
Ахметов
22
Марадишвили
19
Зайнутдинов
10
Обляков
17
Шкурин
99
Оршич
25
Чуже
25
Чуже
99
Оршич
45
Адеми
4
Франьич
4
Франьич
45
Адеми
14
Майер
10
Толич
10
Толич
14
Майер
19
Гавранович
80
Атимвен
80
Атимвен
19
Гавранович
22
Леовац
55
Перич
55
Перич
22
Леовац
97
Ахметов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
97
Ахметов
78
Дивеев
62
Карпов
62
Карпов
78
Дивеев
42
Щенников
19
Гайч
19
Гайч
42
Щенников
17
Шкурин
63
Чалов
63
Чалов
17
Шкурин
Остались в запасе
Динамо Загреб
ЦСКА
17
Лука Иванушец
АП
1
Ренато Йосипович
ВР
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
17
Лука Иванушец
АП
1
Ренато Йосипович
ВР
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо Загреб - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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