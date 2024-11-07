Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Динамо Мн
Легия - Динамо Мн: обзор матча 07 ноября 2024
Легия
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Мн
10'
Лукиньяс
51'
М. Гуал (П)
55'
Лукиньяс
59'
М. Гуал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Динамо Мн
Желтая карточка
Р. Августиняк
90'
+2
82'
Замена
Д. Окоро
️️️️
А. Селява
80'
Желтая карточка
В. Пигас
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Б. Капустка
77'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Лукиньяс
73'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
73'
63'
Замена
Р. Адеола
️️️️
П. Седько
63'
Замена
Г. Жердев
️️️️
А. Гаврилович
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Гуал
60'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Р. Панков
60'
ГОЛ! 4:0!
М. Гуал
Пас отдал
Р. Морисита
59'
ГОЛ! 3:0!
Лукиньяс
Пас отдал
Р. Винагре
55'
54'
Желтая карточка
Д. Подстрелов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Гуал
51'
26'
Желтая карточка
С. Альфред
13'
Желтая карточка
А. Гаврилович
ГОЛ! 1:0!
Лукиньяс
Пас отдал
П. Вшолек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
(К)
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
16
Юрген Челхака
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
3
Джозеф Окоро
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-1-1-3-2
87
Кобыляк
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
11
Чодина
67
Капустка
82
Лукиньяс
25
Морисита
28
Гуал
22
Вшолек
3-3-3-1
21
Лапоухов
5
Калинин
5
Гаврилович
23
Поляков
32
Пигас
8
Селява
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
67
Капустка
16
Челхака
16
Челхака
67
Капустка
82
Лукиньяс
19
19
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Нсаме
17
Нсаме
28
Гуал
8
Селява
3
Окоро
3
Окоро
8
Селява
5
Гаврилович
10
Жердев
10
Жердев
5
Гаврилович
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
Остались в запасе
Легия
Динамо Мн
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Легия - Динамо Мн
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
494
391
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.47
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
Все
Легия
Динамо Мн
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+