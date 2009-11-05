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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Бухарест - Галатасарай
Динамо Бухарест - Галатасарай: обзор матча 05 ноября 2009
Динамо Бухарест
05.11.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
22'
Г. Кьюэлл
25'
Ш. Нонда
55'
М. Топал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бухарест - Галатасарай
Замена
Э. Гюнгер
️️️️
Г. Зан
Замена
Элано
️️️️
М. Сарп
Замена
А. Кейта
️️️️
Ш. Нонда
Вторая желтая
О. НДой
Замена
Л. Рус
️️️️
К. Адриан
Замена
Г. Боштинэ
️️️️
Д. Коне
ГОЛ! 0:3!
М. Топал
Желтая карточка
К. Пульхац
Желтая карточка
О. НДой
ГОЛ! 0:2!
Ш. Нонда
ГОЛ! 0:1!
Г. Кьюэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Эмилиан Долха
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
29
Осман НДой
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
11
Мариуш Алексе
ПП
99
Клаудиу Никулеску
ЦФ
Главный тренер
Ион Марин
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
76
Сервет Четин
ЦЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Мустафа Сарп
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Барыш Эзбек
ЦП
20
Шабани Нонда
ЦФ
99
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Динамо Бухарест
36
Георге Куркэ
ВР
18
Лучан Гоян
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
8
Габриэль Боштинэ
ЦП
27
Зе Каланга
ЦП
26
Лауренциу Рус
ЦП
83
Янис Зику
ЦП
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Айхан Акман
ЦП
6
Тобиас Линдерот
ЦП
8
Элано
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
4-5-1
25
Долха
2
Пульхац
27
Моци
30
Тамаш
25
Скарлатаке
19
Кристя Адриан
29
НДой
8
Торже
6
Коне
11
Алексе
99
Никулеску
4-4-2
1
Франко
5
Зан
22
Балта
55
Сариоглу
76
Четин
16
Сарп
66
Туран
8
Эзбек
5
Топал
99
Кьюэлл
20
Нонда
6
Коне
8
Боштинэ
8
Боштинэ
6
Коне
19
Кристя Адриан
26
Рус
26
Рус
19
Кристя Адриан
5
Зан
4
Гюнгер
4
Гюнгер
5
Зан
16
Сарп
8
Элано
8
Элано
16
Сарп
20
Нонда
12
Кейта
12
Кейта
20
Нонда
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Галатасарай
36
Георге Куркэ
ВР
18
Лучан Гоян
ЦЗ
27
Зе Каланга
ЦП
83
Янис Зику
ЦП
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
Главный тренер
Ион Марин
1
Айкут Эрчетин
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Айхан Акман
ЦП
6
Тобиас Линдерот
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
Остались в запасе
36
Георге Куркэ
ВР
18
Лучан Гоян
ЦЗ
27
Зе Каланга
ЦП
83
Янис Зику
ЦП
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Айхан Акман
ЦП
6
Тобиас Линдерот
ЦП
Главный тренер
Ион Марин
Главный тренер
Франк Райкард
Статистика матча Динамо Бухарест - Галатасарай
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
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Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Динамо
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