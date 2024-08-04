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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Спартак-2
Динамо-2 - Спартак-2: обзор матча 04 августа 2024
Динамо-2
04.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
5 : 4
Завершен
Спартак-2
27'
В. Окишор
51'
Д. Боков
62'
Д. Александров
72'
Д. Симонов
83'
Е. Назаренко (П)
64'
Н. Ищенко
69'
А. Быковский
79'
В. Дунай
90+1'
А. Быковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Спартак-2
90'
+1
ГОЛ! 5:4!
А. Быковский
Пас отдал
В. Дунай
Замена
Д. Черкасов
️️️️
Д. Боков
86'
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Е. Назаренко
Пас отдал
Д. Боков
83'
79'
ГОЛ! 4:3!
В. Дунай
Пас отдал
Н. Ищенко
78'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
А. Джебов
ГОЛ! 4:2!
Д. Симонов
Пас отдал
Г. Мирошниченко
72'
Замена
Г. Князев
️️️️
Д. Ерофеев
70'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
В. Окишор
70'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
Д. Александров
70'
69'
ГОЛ! 3:2!
А. Быковский
Пас отдал
Ю. Петин
64'
ГОЛ! 3:1!
Н. Ищенко
Пас отдал
Е. Гуляев
63'
Замена
А. Гурылев
️️️️
Р. Войцеховский
ГОЛ! 3:0!
Д. Александров
Пас отдал
Д. Ерофеев
62'
60'
Желтая карточка
Н. Ищенко
55'
Замена
А. Быковский
️️️️
Н. Посмашный
54'
Пенальти не реализован!
В. Дунай
ГОЛ! 2:0!
Д. Боков
Пас отдал
Д. Ерофеев
51'
Замена
Д. Симонов
️️️️
Е. Смелов
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Окишор
Пас отдал
Е. Назаренко
27'
Желтая карточка
В. Окишор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Даниил Заварзин
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
47
Никита Посмашный
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
30
Денис Симонов
АП
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
Спартак-2
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
89
Виктор Солопов
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
27
Максим Офицеров
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
3-1-1-3-2
47
Кудравец
4
Заварзин
86
Головачев
80
Бессмертный
30
Александров
46
Ерофеев
98
Ласкин
88
Окишор
52
Смелов
11
Боков
11
Назаренко
3-2-1-3-1
58
Фадеев
3
Коледин
41
Курошев
66
Петин
43
Войцеховский
91
Столяров
7
Джебов
18
Шоларь
47
Посмашный
83
Ищенко
10
Дунай
11
Боков
67
Черкасов
67
Черкасов
11
Боков
30
Александров
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
30
Александров
88
Окишор
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
88
Окишор
52
Смелов
30
Симонов
30
Симонов
52
Смелов
46
Ерофеев
33
Князев
33
Князев
46
Ерофеев
7
Джебов
87
Пономарчук
87
Пономарчук
7
Джебов
43
Войцеховский
17
Гурылев
17
Гурылев
43
Войцеховский
47
Посмашный
84
Быковский
84
Быковский
47
Посмашный
Остались в запасе
Динамо-2
Спартак-2
1
Курбан Расулов
ВР
96
Егор Акимов
ПВ
51
Егор Плотников
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
90
Арсений Абдулхаликов
АП
71
Артем Змеев
АП
Главный тренер
Павел Алпатов
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
48
Александр Данилов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
89
Виктор Солопов
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
27
Максим Офицеров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
96
Егор Акимов
ПВ
51
Егор Плотников
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
90
Арсений Абдулхаликов
АП
71
Артем Змеев
АП
Остались в запасе
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
48
Александр Данилов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
89
Виктор Солопов
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
27
Максим Офицеров
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Динамо-2 - Спартак-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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