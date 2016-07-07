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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ширак - Дила
Ширак - Дила: обзор матча 07 июля 2016
Ширак
07.07.2016, четверг, 16:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Дила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ширак - Дила
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сюник
2 : 0
12.10.2026
Ширак
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
- : -
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Рустави
0 : 0
10.10.2026
Дила
Информация о матче
Стадион:
Тенгиз Буржанадзе
Новости команд
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Ширак
Дила
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
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