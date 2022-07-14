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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дила - КуПС
Дила - КуПС: обзор матча 14 июля 2022
Дила
14.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
КуПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дила - КуПС
Желтая карточка
Ф. Мадинга
81'
Желтая карточка
Г. Ломтадзе
79'
Замена
Г. Ломтадзе
️️️️
О. Гомис
75'
Замена
Ф. Мадинга
️️️️
Ц. Мосиашвили
69'
Желтая карточка
Ц. Мосиашвили
64'
55'
Желтая карточка
Д. Томаш
Замена
T. Gale
️️️️
П. Гудушаури
54'
31'
Желтая карточка
Г. Биспо
26'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
П. Рикардо
6'
Замена
С. Хаарала
️️️️
A. Popovitch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дила
30
Danylo Kanavtsev
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦЗ
12
Амос Нонди
ЦП
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
7
Оноре Гомис
ЦФ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
7
Паата Гудушаури
ЦФ
5
Алеф Сантос
ЦФ
10
Цотне Мосиашвили
ЦФ
25
Вандерсон
ЦФ
44
Анри Чичинадзе
ЦФ
КуПС
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
15
Генри Узочукву
ПЗ
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
19
Габриэль Биспо
ЦП
22
Henri Toivomäki
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Дила
31
Demetre Buliskeria
ВР
1
Paolo Puladze
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
20
Франсиско Мадинга
АП
11
Hadji Drame
ЦФ
17
Георгий Ломтадзе
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
1
Otso Virtanen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
1-1-5
30
20
Гагнидзе
12
Нонди
5
Сантос
44
Чичинадзе
25
Вандерсон
10
Мосиашвили
7
Гудушаури
4-2-5
15
Узочукву
4
Рикардо
25
Антви
27
Каррильо
10
Дальстрем
19
Биспо
22
7
Вяйринен
14
33
Томаш
1
Крайдль
10
Мосиашвили
20
Мадинга
20
Мадинга
10
Мосиашвили
7
Гомис
17
Ломтадзе
17
Ломтадзе
7
Гомис
7
Гудушаури
11
11
7
Гудушаури
4
Рикардо
33
33
4
Рикардо
14
29
Хаарала
29
Хаарала
14
Остались в запасе
Дила
КуПС
31
Demetre Buliskeria
ВР
1
Paolo Puladze
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
11
Hadji Drame
ЦФ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
1
Otso Virtanen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
31
Demetre Buliskeria
ВР
1
Paolo Puladze
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
11
Hadji Drame
ЦФ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
1
Otso Virtanen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Дила - КуПС
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Информация о матче
Стадион:
Тенгиз Буржанадзе
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