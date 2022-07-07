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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Дила
КуПС - Дила: обзор матча 07 июля 2022
КуПС
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Дила
32'
Я. Икаунекс
90+1'
Т. Вяйринен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КуПС - Дила
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Вяйринен
90'
+1
Замена
С. Дальстрем
️️️️
A. Popovitch
76'
74'
Замена
Ф. Мадинга
️️️️
Ц. Мосиашвили
Желтая карточка
Г. Биспо
51'
ГОЛ! 1:0!
Я. Икаунекс
32'
31'
Желтая карточка
А. Сантос
17'
Желтая карточка
Ц. Мосиашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
15
Генри Узочукву
ПЗ
19
Габриэль Биспо
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
22
Henri Toivomäki
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Дила
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
44
Анри Чичинадзе
ЦФ
25
Вандерсон
ЦФ
10
Цотне Мосиашвили
ЦФ
5
Алеф Сантос
ЦФ
7
Паата Гудушаури
ЦФ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
6
Саку Саволайнен
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Дила
20
Франсиско Мадинга
АП
11
Hadji Drame
ЦФ
4-2-5
27
Каррильо
4
Рикардо
25
Антви
15
Узочукву
19
Биспо
10
Икаунекс
33
Томаш
1
Крайдль
7
Вяйринен
14
22
5
25
Вандерсон
9
7
Гудушаури
5
Сантос
10
Мосиашвили
14
10
Дальстрем
10
Дальстрем
14
10
Мосиашвили
20
Мадинга
20
Мадинга
10
Мосиашвили
Остались в запасе
КуПС
Дила
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
11
Hadji Drame
ЦФ
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Остались в запасе
11
Hadji Drame
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча КуПС - Дила
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Стадион:
Тенгиз Буржанадзе
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