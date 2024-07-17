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Лига чемпионов 2026/2027
Дифферданж - КИ Клаксвик
Дифферданж - КИ Клаксвик: обзор матча 17 июля 2024
Дифферданж
17.07.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
КИ Клаксвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дифферданж - КИ Клаксвик
86'
Замена
П. Петерсен
️️️️
П. Клеттскард
78'
Замена
О. Фэре
️️️️
С. Ямбере
77'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Р. Юнсен
46'
Замена
Д. Павлович
️️️️
А. Эюпи
42'
Желтая карточка
А. Эюпи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дифферданж
20
Théo Brusco
ЦЗ
14
Хуан Бедурет
ЦЗ
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
8
Guillaume Trani
ЦП
21
Ludovic Rauch
ЦП
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
КИ Клаксвик
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Дифферданж
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
11
Gustavo Santos
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
КИ Клаксвик
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
5
Дени Павлович
ОП
8
Дан Сойлу
ЦП
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
3-2-2
20
14
Бедурет
4
Д'Анцико
8
21
7
Жоржинью
25
3-2-1-3
23
Даниэльсен
4
Ямбере
20
Петерсен
32
Кронберг
2
Да Силва
14
Юнсен
28
Эюпи
9
Клеттскард
7
4
Ямбере
22
Фэре
22
Фэре
4
Ямбере
28
Эюпи
5
Павлович
5
Павлович
28
Эюпи
9
Клеттскард
21
Петерсен
21
Петерсен
9
Клеттскард
14
Юнсен
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
14
Юнсен
Остались в запасе
Дифферданж
КИ Клаксвик
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
11
Gustavo Santos
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
11
Gustavo Santos
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Остались в запасе
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
Главный тренер
Педру Резенде
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Дифферданж - КИ Клаксвик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Stade Municipal de Differdange, Differdange
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