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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
КИ Клаксвик - Дифферданж
КИ Клаксвик - Дифферданж: обзор матча 10 июля 2024
КИ Клаксвик
10.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Дифферданж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Дифферданж
Замена
О. Фэре
️️️️
С. Ямбере
83'
Замена
Р. Юнсен
️️️️
А. Эюпи
83'
Замена
Д. Сойлу
️️️️
Д. Павлович
55'
Желтая карточка
Д. Павлович
35'
Желтая карточка
Б. Петерсен
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Дифферданж
23
Lucas Pruzzo
ЦЗ
14
Хуан Бедурет
ЦЗ
20
Théo Brusco
ЦЗ
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
8
Guillaume Trani
ЦП
21
Ludovic Rauch
ЦП
7
Жоржинью
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
КИ Клаксвик
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
14
Рене Юнсен
ЦП
8
Дан Сойлу
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Дифферданж
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
4-1-3
2
Да Силва
20
Петерсен
4
Ямбере
32
Кронберг
5
Павлович
28
Эюпи
9
Клеттскард
7
4-2-3
14
Бедурет
20
4
Д'Анцико
23
8
21
25
11
7
Жоржинью
28
Эюпи
14
Юнсен
14
Юнсен
28
Эюпи
4
Ямбере
22
Фэре
22
Фэре
4
Ямбере
5
Павлович
8
Сойлу
8
Сойлу
5
Павлович
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Дифферданж
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Главный тренер
Магне Хосет
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Остались в запасе
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Остались в запасе
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Педру Резенде
Статистика матча КИ Клаксвик - Дифферданж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Информация о матче
Главный судья:
David Munro, Scotland
Стадион:
Djúpumýra, Klaksvík
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