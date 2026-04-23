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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сан-Диего
Динамо Хьюстон - Сан-Диего: обзор матча 23 апреля 2026
Динамо Хьюстон
23.04.2026, четверг, 03:30
США. МЛС, 9 тур
1 : 0
Ответный матч – 15.10.2026
Завершен
Сан-Диего
35'
И. Алию
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Сан-Диего
Завершен
Красная карточка
Ондржей Лингр
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Ian Pilcher
Желтая карточка
Франко Негри
90'
+3
90'
+1
Замена
Алехандро Альварадо
️️️️➡️️
Oscar Verhoeven
Замена
Эрик Святченко
️️️️➡️️
Felipe
90'
+1
90'
+9'
Травма
Felipe
89'
79'
Красная карточка
Амаль Пеллегрино
79'
Замена
Ian Pilcher
️️️️➡️️
Алекс Майтен
78'
Замена
David Vazquez
️️️️➡️️
Osvald Soe
Замена
Эктор Эррера
️️️️➡️️
Агустин Боусат
75'
Замена
Лоуренс Эннали
️️️️➡️️
Матеуш Богуш
75'
66'
Замена
Амаль Пеллегрино
️️️️➡️️
Льюис Морган
66'
Замена
Маркус Ингвартсен
️️️️➡️️
Анибал Годой
Замена
Эсекьель Понсе
️️️️➡️️
Гилерме
66'
Замена
Артур
️️️️➡️️
Диадай Самассеку
66'
45'
+2'
38'
Желтая карточка
Анибал Годой
ГОЛ! 1:0!
Ибрахим Алию
Пас отдал
Ондржей Лингр
35'
Желтая карточка
Felipe
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Хьюстон
31
Джонатан Бонд
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
(К)
ЦЗ
34
Agustin Resch
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
30
Агустин Боусат
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
9
Ондржей Лингр
ЦП
20
Гилерме
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
17
Osvald Soe
ЦЗ
26
Ману Дуа
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
(К)
ЦЗ
9
Льюис Морган
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Мики Варас
Динамо Хьюстон
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЛФ
10
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Ник Марканич
РФ
Сан-Диего
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
25
Ian Pilcher
ЦЗ
19
David Vazquez
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
14
B. B. Zamble
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Бонд
21
Негри
3
Карлос
34
36
18
Самассеку
30
Боусат
19
Богуш
9
Лингр
20
Гилерме
24
Алию
3-2-3-2
18
33
97
МакВей
6
Тверсков
17
26
Дуа
9
Морган
8
Валакари
20
Годой
10
Дрейер
77
Майтен
36
28
Святченко
28
Святченко
36
18
Самассеку
6
Артур
6
Артур
18
Самассеку
30
Боусат
16
Эррера
16
Эррера
30
Боусат
19
Богуш
11
Эннали
11
Эннали
19
Богуш
20
Гилерме
10
Понсе
10
Понсе
20
Гилерме
77
Майтен
25
25
77
Майтен
17
19
19
17
33
70
Альварадо
70
Альварадо
33
9
Морган
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
9
Морган
20
Годой
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
20
Годой
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сан-Диего
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Ник Марканич
РФ
Главный тренер
Бен Ольсен
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
21
Брайс Дюк
ЦП
29
Анисс Саиди
ЦФ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Ник Марканич
РФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
21
Брайс Дюк
ЦП
29
Анисс Саиди
ЦФ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Мики Варас
Динамо Хьюстон
Точно не сыграют
Джек МакГлинн
ЦП
Лукас Халтер
ЦЗ
Сан-Диего
Точно не сыграют
Pablo Sisniega
ВР
Luca Bombino
ЦЗ
W. Eisner
ЦЗ
Вилли Кумадо
ПАЗ
Андрес Рейес
ЦЗ
K. Sargeant
Pedro Soma
ЦП
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сан-Диего
2
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
11
Офсайды
2
2
Количество передач
317
791
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Информация о матче
Главный судья:
Рубиэль Васкес
Стадион:
Шелл Энерджи
Посещаемость:
15838
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