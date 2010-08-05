Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монпелье - Дьер
Монпелье - Дьер: обзор матча 05 августа 2010
Монпелье
05.08.2010, четверг, 22:45
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Дьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Монпелье - Дьер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Дьер
0 : 1
11.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Дьер
«Дьер» – «Рига»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Рига» – «Дьор»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
«Рапид» – «Дьер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.28 08:52
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.07.30 10:02
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Дьер» – «Рига»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Рига» – «Дьор»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Рапид» – «Дьер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.28 08:52
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.07.30 10:02
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер»
2019.07.03 21:09
27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+