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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Денизлиспор
Коньяспор - Денизлиспор: обзор матча 14 февраля 2021
Коньяспор
14.02.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Денизлиспор
52'
А. Бартакжи
80'
Д. Секидика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Денизлиспор
Желтая карточка
А. Демирбаг
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
H. Rodallega
Желтая карточка
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
90'
+4
89'
Замена
A. Ben Mohamed
️️️️
S. AytaÃ§
Замена
А. Рахманович
️️️️
Д. Секидика
88'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
I. DiomandÃ©
88'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Д. Милошевич
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Секидика
Пас отдал
Л. Шенгелия
80'
Замена
️️️️
F. Miya
76'
73'
Замена
M. Bakalorz
️️️️
H. Ayaroğlu
73'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
K. Aktas
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
М. Чагыран
70'
60'
Замена
М. Доссеви
️️️️
A. Yasin
59'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
T. Lopes
ГОЛ! 1:0!
А. Бартакжи
Пас отдал
Д. Милошевич
52'
Желтая карточка
Гильерме
49'
11'
Желтая карточка
T. Lopes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
17
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
70
Samuel Eduok
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-4-2
34
42
Бартакжи
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
6
Чагыран
27
Милошевич
27
Шенгелия
8
Хаджиахметович
17
Цикалеши
70
Секидика
4-2-4
1
Генен
2
4
Фабиано
91
22
5
22
Муравски
11
17
20
28
Сагаль
70
Секидика
11
Рахманович
11
Рахманович
70
Секидика
4
Демирбаг
4
Демирбаг
6
Чагыран
6
6
6
Чагыран
21
21
82
82
27
Милошевич
22
Дачи
22
Дачи
27
Милошевич
91
22
22
91
2
76
76
2
17
14
Доссеви
14
Доссеви
17
20
6
6
20
5
9
9
5
Остались в запасе
Коньяспор
Денизлиспор
70
Samuel Eduok
ЦФ
11
Зимер Битики
ЛВ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
29
Costel Pantilimon
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
Остались в запасе
70
Samuel Eduok
ЦФ
11
Зимер Битики
ЛВ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
0
A. Kravets
ЦФ
Остались в запасе
29
Costel Pantilimon
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Денизлиспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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