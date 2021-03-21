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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Истанбул Башакшехир
Денизлиспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 марта 2021
Денизлиспор
21.03.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Истанбул Башакшехир
87'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
О. Али Саинер
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
М. Дискеруд
74'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
H. Sacko
73'
69'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Т. Чигерчи
69'
Замена
М. Топал
️️️️
К. Понк
69'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Жулиано
50'
Желтая карточка
К. Понк
Желтая карточка
Р. Муравски
25'
1'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-2-2-3
1
Генен
4
Фабиано
15
0
42
Дискеруд
91
9
22
Муравски
6
11
28
Сагаль
3-1-2-2-2
34
Гюнок
33
Али Калдырым
24
Епуряну
26
Понк
38
Чигерчи
55
Ндайшими
9
Тюрук
10
Вишча
20
Жулиано
42
Саинер
19
Ба
42
Дискеруд
20
20
42
Дискеруд
9
9
9
9
20
Жулиано
19
Озкан
19
Озкан
20
Жулиано
26
Понк
5
Топал
5
Топал
26
Понк
38
Чигерчи
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
38
Чигерчи
42
Саинер
27
Кривелли
27
Кривелли
42
Саинер
Остались в запасе
Денизлиспор
Истанбул Башакшехир
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Денизлиспор - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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