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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Денизлиспор
Газиантеп - Денизлиспор: обзор матча 14 марта 2021
Газиантеп
14.03.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Денизлиспор
71'
Н. Дико
90+5'
М. Демир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Денизлиспор
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Демир
90'
+5
88'
Замена
М. Доссеви
️️️️
А. Сагаль
88'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
K. Aktas
85'
Желтая карточка
K. Aktas
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
83'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
К. Эзер
82'
78'
Замена
В. Туша
️️️️
М. Дискеруд
ГОЛ! 1:0!
Н. Дико
Пас отдал
А. Максим
71'
Замена
C. Şahin
️️️️
О. Рашид
66'
Замена
О. Джейлан
️️️️
P. Olkowski
65'
Замена
М. Демир
️️️️
A. Sousa
56'
55'
Замена
T. Lopes
️️️️
H. Sacko
51'
Красная карточка
Ã. Ãzdemir
Желтая карточка
Н. Дико
36'
12'
Желтая карточка
M. Yumlu
Желтая карточка
A. Sousa
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Газиантеп
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
26
Görkem Can
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
4-5-1
19
Гювенк
16
14
Тошка
12
21
10
Эзер
4
Ветрих
18
44
Максим
23
Рашид
12
Дико
3-2-5
1
Генен
15
22
42
Дискеруд
5
9
76
6
11
28
Сагаль
22
16
77
Джейлан
77
Джейлан
16
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
23
Рашид
70
70
23
Рашид
10
Эзер
7
7
10
Эзер
18
9
Демир
9
Демир
18
5
20
20
5
42
Дискеруд
25
Туша
25
Туша
42
Дискеруд
9
2
2
9
28
Сагаль
14
Доссеви
14
Доссеви
28
Сагаль
Остались в запасе
Газиантеп
Денизлиспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
21
Андре
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
26
Görkem Can
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
Статистика матча Газиантеп - Денизлиспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
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