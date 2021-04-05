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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Денизлиспор
Фенербахче - Денизлиспор: обзор матча 05 апреля 2021
Фенербахче
05.04.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Денизлиспор
64'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Денизлиспор
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Саматта
90'
+3
Замена
Х. Соса
️️️️
О. Туфан
88'
Замена
М. Тиам
️️️️
Э. Валенсия
88'
87'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
S. AytaÃ§
74'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
М. Дискеруд
Желтая карточка
С. Азиз
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
Д. Эркин
64'
63'
Замена
М. Доссеви
️️️️
H. Sacko
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Пелкас
63'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
З. Гюмюш
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
88
Эркин
41
Салаи
77
Генюл
4
Азиз
14
Густаво
11
Туфан
11
Гюмюш
10
Пелкас
38
Саматта
30
Валенсия
3-2-2-3
1
Генен
4
Фабиано
91
15
22
42
Дискеруд
22
Муравски
9
11
6
28
Сагаль
11
Гюмюш
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
11
Гюмюш
38
Саматта
8
Яндас
8
Яндас
38
Саматта
30
Валенсия
9
Тиам
9
Тиам
30
Валенсия
10
Пелкас
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Пелкас
11
Туфан
7
Соса
7
Соса
11
Туфан
91
20
20
91
9
14
Доссеви
14
Доссеви
9
42
Дискеруд
9
9
42
Дискеруд
Остались в запасе
Фенербахче
Денизлиспор
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
Остались в запасе
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Фенербахче - Денизлиспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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