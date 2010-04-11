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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Эскишехирспор
Денизлиспор - Эскишехирспор: обзор матча 11 апреля 2010
Денизлиспор
11.04.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат Турции, 29 тур
1 : 0
Завершен
Эскишехирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Денизлиспор - Эскишехирспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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Денизлиспор
Эскишехирспор
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
«Генчлербирлиги» уволил пятого тренера за сезон
2015.12.30 07:31
3
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