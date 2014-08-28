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Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - Янг Бойз
Дебрецен - Янг Бойз: обзор матча 28 августа 2014
Дебрецен
28.08.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Янг Бойз
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дебрецен - Янг Бойз
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дебрецен
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0 : 2
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19.09.2026
Серветт
Информация о матче
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