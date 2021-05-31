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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Дания (мол) - Германия (мол)
Дания (мол) - Германия (мол): обзор матча 31 мая 2021
Дания (мол)
31.05.2021, понедельник, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Германия (мол)
69'
В. Фагир
108'
В. Нельссон (П)
88'
Л. Нмеча
100'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дания (мол) - Германия (мол)
ГОЛ!
П. Эккель
5:6
ГОЛ!
А. Пипер
5:5
ГОЛ!
Н. Нартей
5:4
ГОЛ!
Л. Нмеча
4:4
ГОЛ!
В. Нельссон
4:3
ГОЛ!
Н. Шлоттербек
3:3
ГОЛ!
М. Юльманн
3:2
ГОЛ!
Л. Лукас Маи
2:2
Пенальти не реализован!
В. Фагир
ГОЛ!
А. Майер
2:1
ГОЛ!
К. Хольс
2:0
Пенальти не реализован!
Ж. Буркардт
ГОЛ!
Г. Исаксен
1:0
118'
Желтая карточка
Л. Нмеча
Желтая карточка
В. Фагир
117'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Нельссон
108'
Желтая карточка
В. Нельссон
104'
103'
Желтая карточка
К. Адейеми
100'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Д. Раум
92'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
91'
Замена
П. Эккель
️️️️
Й. Вагноман
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Дрейер
91'
Замена
М. Юльманн
️️️️
М. Андерсен
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нмеча
Пас отдал
Л. Лукас Маи
87'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
Ф. Вирц
76'
Замена
М. Климович
️️️️
А. Сташ
75'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Б. Баку
ГОЛ! 1:0!
В. Фагир
Пас отдал
К. Хольс
69'
Замена
В. Фагир
️️️️
Я. Брун-Ларсен
66'
64'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Бериша
Замена
К. Хольс
️️️️
Й. Линдстрем
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания (мол)
16
Оливер Кристенсен
ВР
15
Расмус Карстенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
0
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Магнус Андерсен
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
20
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Германия (мол)
12
Финн Дамен
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Боте Баку
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
0
Арне Майер
ОП
17
Флориан Вирц
АП
0
Мергим Бериша
ЦФ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Дания (мол)
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
0
Симон Гравес
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
8
Густав Исаксен
ПП
7
Николай Лаурсен
ПВ
20
Карло Хольс
ЦФ
23
Вахид Фагир
ЦФ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
Германия (мол)
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
14
Пауль Эккель
ЦЗ
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
23
Виталий Янельт
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
0
Матео Климович
АП
16
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-2-3-1
16
Кристенсен
15
Карстенсен
0
Алвес
0
Поульсен
6
Нельссон
20
Андерсен
15
Нартей
11
Брун-Ларсен
17
Линдстрем
20
Дрейер
19
Дарами
3-4-1-2
12
Дамен
14
Вагноман
0
Пипер
15
Шлоттербек
3
Баку
16
Сташ
0
Майер
22
Раум
17
Вирц
0
Нмеча
0
Бериша
20
Андерсен
21
Юльманн
21
Юльманн
20
Андерсен
20
Дрейер
8
Исаксен
8
Исаксен
20
Дрейер
17
Линдстрем
20
Хольс
20
Хольс
17
Линдстрем
11
Брун-Ларсен
23
Фагир
23
Фагир
11
Брун-Ларсен
3
Баку
19
Адейеми
19
Адейеми
3
Баку
14
Вагноман
14
Эккель
14
Эккель
14
Вагноман
17
Вирц
0
Маи
0
Маи
17
Вирц
16
Сташ
0
Климович
0
Климович
16
Сташ
0
Бериша
10
Буркардт
10
Буркардт
0
Бериша
Остались в запасе
Дания (мол)
Германия (мол)
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
0
Симон Гравес
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Николай Лаурсен
ПВ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
16
Синта Аппелькамп
ПВ
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
23
Виталий Янельт
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
0
Симон Гравес
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Николай Лаурсен
ПВ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
16
Синта Аппелькамп
ПВ
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
23
Виталий Янельт
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Дания (мол) - Германия (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
2 : 2
18.06.2025
Финляндия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
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