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Чемпионат мира по футболу 2026
Камерун - Дания
Камерун - Дания: обзор матча 19 июня 2010
Камерун
19.06.2010, суббота, 22:30
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Дания
10'
С. Это'О
33'
Н. Бендтнер
61'
Д. Роммедаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Дания
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
Т. Соренсен
Замена
Я. Поульсен
️️️️
Й. Томассон
Замена
В. Абубакар
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
М. Идриссу
️️️️
С. Бассонг
Замена
Т. Каленберг
️️️️
Й. Гронкьяер
ГОЛ! 1:2!
Д. Роммедаль
Пас отдал
Н. Бендтнер
Желтая карточка
С. Бассонг
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Йоргенсен
Замена
Ж. Макун
️️️️
Э. Эно
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Д. Роммедаль
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
П. Вебо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Хамиду Сулейману
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
17
Стефан Мбиа
ПЗ
10
Ашилль Эмана
ЛП
18
Эйонг Эно
ЦП
6
Александр Сонг
ЦП
8
Нджитап Жереми
ПП
15
Пьер Вебо
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЛЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Кристиан Поульсен
ОП
10
Мартин Йоргенсен
ЦП
8
Йеспер Гронкьяер
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЛФ
9
Йон-Даль Томассон
(К)
ЦФ
10
Деннис Роммедаль
РФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Камерун
1
Идрисс Камени
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
11
Жан Макун
ЦП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Дания
22
Йеспер Кристиансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
18
Сорен Ларсен
ЦФ
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
17
Миккель Бекманн
ЦФ
4-4-2
16
Сулейману
2
Ассу-Экотто
5
Бассонг
3
Н'Кулу
17
Мбиа
10
Эмана
18
Эно
6
Сонг
8
Жереми
9
Это'О
15
Вебо
4-1-2-3
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Аггер
4
Кьер
17
Поульсен
2
Поульсен
10
Йоргенсен
8
Гронкьяер
10
Роммедаль
9
Томассон
11
Бендтнер
18
Эно
11
Макун
11
Макун
18
Эно
5
Бассонг
17
Идриссу
17
Идриссу
5
Бассонг
15
Вебо
10
Абубакар
10
Абубакар
15
Вебо
9
Томассон
18
Поульсен
18
Поульсен
9
Томассон
8
Гронкьяер
13
Каленберг
13
Каленберг
8
Гронкьяер
10
Йоргенсен
20
Йенсен
20
Йенсен
10
Йоргенсен
Остались в запасе
Камерун
Дания
1
Идрисс Камени
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
18
Сорен Ларсен
ЦФ
22
Йеспер Кристиансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
17
Миккель Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
1
Идрисс Камени
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Сорен Ларсен
ЦФ
22
Йеспер Кристиансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
17
Миккель Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Камерун - Дания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Помощники судьи:
Пабло Фандина
Маурисио Эспиноса (оба - Уругвай)
Стадион:
Лофтус Версфельд
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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