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Лига конференций 2026/2027
Левадия - Дандолк
Левадия - Дандолк: обзор матча 29 июля 2021
Левадия
29.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Дандолк
17'
Э. Агиири
44'
Д. МакМиллан
90+2'
У. Патчинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Левадия - Дандолк
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
У. Патчинг
Пас отдал
П. МакИлэни
90'
+1
Замена
W. Zahibo
️️️️
S. Stanton
Желтая карточка
К. Ойгус
79'
Желтая карточка
M. Ugge
77'
Замена
К. Ойгус
️️️️
Э. Агиири
71'
Замена
T. Elhi
️️️️
M. Ilić
71'
70'
Замена
Ш. Мюррей
️️️️
Д. Келли
Замена
Р. Кирсс
️️️️
Z. Beglarishvili
65'
63'
Замена
П. Хобан
️️️️
Д. МакМиллан
58'
Желтая карточка
Р. Юрковскис
Желтая карточка
M. Putincanin
56'
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакМиллан
Пас отдал
Г. Слогетт
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
Б. Ващук
34'
Желтая карточка
M. Mitrović
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Агиири
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
50
M. Podholjuzin
ЦФ
0
M. Ugge
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
24
Miljan Ilić
ЦФ
10
Брент Леписту
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
21
Эрнест Агиири
ЦФ
0
Z. Beglarishvili
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Дандолк
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
11
Sam Stanton
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
8
Уилл Патчинг
ЦФ
1
Alessio Abibi
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Левадия
99
Dmitri Pjatajev
ВР
67
Илья Антонов
ЦП
55
Карл Ойгус
АП
0
M. Jurgenson
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
0
H. Anier
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
0
A. Komlov
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
0
T. Elhi
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
11
Аамир Абдалла
ЦФ
Дандолк
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
16
Шон Мюррей
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
31
Mark Hanratty
ЦФ
5
99
Валлнер
70
0
21
Агиири
59
Ващук
23
Ливак
4-3-4
4
Бойл
5
Наттестад
33
Лихи
13
Юрковскис
10
МакИлэни
17
Келли
12
Слогетт
1
8
Патчинг
29
МакМиллан
11
21
Агиири
55
Ойгус
55
Ойгус
21
Агиири
0
17
Кирсс
17
Кирсс
0
24
0
0
24
59
Ващук
5
Рооснупп
5
Рооснупп
59
Ващук
17
Келли
16
Мюррей
16
Мюррей
17
Келли
11
0
0
11
29
МакМиллан
9
Хобан
9
Хобан
29
МакМиллан
Остались в запасе
Левадия
Дандолк
99
Dmitri Pjatajev
ВР
67
Илья Антонов
ЦП
0
M. Jurgenson
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
0
H. Anier
ЦФ
0
A. Komlov
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
11
Аамир Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
31
Mark Hanratty
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
99
Dmitri Pjatajev
ВР
67
Илья Антонов
ЦП
0
M. Jurgenson
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
0
H. Anier
ЦФ
0
A. Komlov
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
11
Аамир Абдалла
ЦФ
Остались в запасе
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
31
Mark Hanratty
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Левадия - Дандолк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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