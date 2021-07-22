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Дандолк - Левадия
Дандолк - Левадия: обзор матча 22 июля 2021
Дандолк
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Левадия
3'
У. Патчинг
27'
Д. МакМиллан
2'
Б. Ващук
19'
Б. Ващук
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дандолк - Левадия
Желтая карточка
С. Наттестад
90'
+3
88'
Желтая карточка
T. Elhi
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
Д. МакМиллан
86'
79'
Замена
К. Ойгус
️️️️
Ф. Ливак
Замена
Ш. Мюррей
️️️️
S. Stanton
75'
67'
Замена
Р. Кирсс
️️️️
Z. Beglarishvili
66'
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
Э. Агиири
62'
Желтая карточка
Z. Beglarishvili
58'
Желтая карточка
M. Podholjuzin
Замена
Г. Слогетт
️️️️
W. Zahibo
58'
56'
Замена
T. Elhi
️️️️
И. Антонов
46'
Замена
Р. Пеетсон
️️️️
M. Ilić
Желтая карточка
Д. Келли
45'
+1
34'
Желтая карточка
Б. Леписту
ГОЛ! 2:2!
Д. МакМиллан
Пас отдал
Р. Юрковскис
27'
19'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ващук
Пас отдал
M. Putincanin
ГОЛ! 1:1!
У. Патчинг
Пас отдал
Д. Келли
3'
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ващук
Пас отдал
Э. Агиири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
1
Alessio Abibi
ЦФ
8
Уилл Патчинг
ЦФ
11
Sam Stanton
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
67
Илья Антонов
ЦП
0
Z. Beglarishvili
ЦФ
21
Эрнест Агиири
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
10
Брент Леписту
ЦФ
24
Miljan Ilić
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
0
M. Ugge
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Дандолк
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
16
Шон Мюррей
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
30
Niall Brady
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
31
Mark Hanratty
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
Левадия
55
Карл Ойгус
АП
0
H. Anier
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
11
Аамир Абдалла
ЦФ
6
Расмус Пеетсон
ЦФ
0
T. Elhi
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
4-3-4
4
Бойл
33
Лихи
13
Юрковскис
5
Наттестад
0
17
Келли
10
МакИлэни
1
29
МакМиллан
11
8
Патчинг
1-5
99
Валлнер
67
Антонов
23
Ливак
0
50
24
10
Леписту
11
16
Мюррей
16
Мюррей
11
0
12
Слогетт
12
Слогетт
0
29
МакМиллан
9
9
29
МакМиллан
23
Ливак
55
Ойгус
55
Ойгус
23
Ливак
0
17
Кирсс
17
Кирсс
0
21
Агиири
5
Рооснупп
5
Рооснупп
21
Агиири
24
6
Пеетсон
6
Пеетсон
24
67
Антонов
0
0
67
Антонов
Остались в запасе
Дандолк
Левадия
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
30
Niall Brady
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
31
Mark Hanratty
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
0
H. Anier
ЦФ
11
Аамир Абдалла
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Остались в запасе
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
30
Niall Brady
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
31
Mark Hanratty
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
Остались в запасе
0
H. Anier
ЦФ
11
Аамир Абдалла
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Статистика матча Дандолк - Левадия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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